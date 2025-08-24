الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن الهيئة تتوقع أن تتحسن الأجواء بداية من الغد الأحد، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد الموجة الحارة الحالية.

وأكدت أن القاهرة ستسجل غدًا 34 درجة مئوية بدلاً من 37 اليوم، وهو ما يعكس تراجع تأثير المرتفع الجوي وعودة الطقس إلى الوضع المعتاد في مثل هذا التوقيت من العام.

وفيما يخص ارتفاع درجات الحرارة أوضحت أن السبب يرجع إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعزز من سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.