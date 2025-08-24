الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لإرتفاع درجات الحرارة، نظرا لوجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلي من المتوقع بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن اليوم العظمي فى القاهرة الكبري نهارا تصل من 37 إلى 38 درجة مئوية، إلى جانب ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة، وبالتالي الشعور بمزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة، والمحسوسة فى القاهرة الكبري تصل إلى 39 إلى 40 درجة.

وتابعت أن الأجواء نهارا شديدة الحرارة رطبة فى معظم المحافظات الداخلية، وحارة رطبة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وخلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ولكن عظمي الرطوبة تكون خلال تلك الفترة، وبالتالي الإحساس بالطقس يكون مائل للحرارة رطب، مع وجود نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية، ويساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أنه بدءا من غدا الأثنين تنخفض درجات الحرارة عن اليوم من درجتين إلى 3 درجات، وترجع العظمي فى القاهرة الكبري من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتستمر حتي نهايات الأسبوع.