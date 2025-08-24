الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ أمس الجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم معدلات أعلى من الطبيعي بنحو درجتين مئويتين.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن القاهرة تسجل اليوم 37 درجة مئوية، موضحة أن ارتفاع الحرارة يرجع إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعزز من سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن نسب الرطوبة ستكون مرتفعة خاصة على المناطق الساحلية، بينما تقل تدريجيًا في المحافظات الداخلية والبعيدة عن البحر.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية