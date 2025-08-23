قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باق 5 أيام.. كيفية حجز شقة في سكن لكل المصريين 7 بمقدم 25 ألف جنيه
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

طقس حار

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الادارية 38 25

6 اكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 19

كاترين 33 16

الطور 35 26

طابا 36 28

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 31 25

السلوم 34 23

سيوة 39 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 30

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 24

سوهاج 42 26

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 43 28

أبو سمبل 43 30

درجات الحرارة في مكة والمدينة والمدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 44 31

الرياض 44 29

المنامة 41 33

أبو ظبي 41 32

الدوحة 44 34

الكويت 46 31

دمشق 39 20

بيروت 32 26

عمان 34 21

القدس 32 21

غزة 31 25

بغداد 46 29

مسقط 35 33

صنعاء 23 15

الخرطوم 30 24

طرابلس 32 25

تونس 33 22

الجزائر 30 25

الرباط 25 17

نواكشوط 32 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 17

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 29 23

نيودلهى 32 26

جاكرتا 32 22

بكين 28 21

كوالالمبور 35 24

طوكيو 39 26

أثينا 32 24

روما 30 19

باريس 25 14

مدريد 33 19

برلين 19 11

لندن 24 13

مونتريال 25 18

موسكو 17 09

نيويورك 28 21

واشنطن 29 19

أديس أبابا 20 12

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

