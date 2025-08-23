حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الادارية 38 25

6 اكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 19

كاترين 33 16

الطور 35 26

طابا 36 28

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 31 25

السلوم 34 23

سيوة 39 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 30

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 24

سوهاج 42 26

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 43 28

أبو سمبل 43 30

درجات الحرارة في مكة والمدينة والمدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 44 31

الرياض 44 29

المنامة 41 33

أبو ظبي 41 32

الدوحة 44 34

الكويت 46 31

دمشق 39 20

بيروت 32 26

عمان 34 21

القدس 32 21

غزة 31 25

بغداد 46 29

مسقط 35 33

صنعاء 23 15

الخرطوم 30 24

طرابلس 32 25

تونس 33 22

الجزائر 30 25

الرباط 25 17

نواكشوط 32 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 17

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 29 23

نيودلهى 32 26

جاكرتا 32 22

بكين 28 21

كوالالمبور 35 24

طوكيو 39 26

أثينا 32 24

روما 30 19

باريس 25 14

مدريد 33 19

برلين 19 11

لندن 24 13

مونتريال 25 18

موسكو 17 09

نيويورك 28 21

واشنطن 29 19

أديس أبابا 20 12