عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال اليوم والغد، حيث تصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى إلى 38 في الظل والمحسوسة تصل إلى 41 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم وغدا بارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة بفارق 4 درجات، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

انخفاض في درجات الحرارة

ولفتت إلى أنه بداية من يوم الاثنين ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتعود إلى الأجواء الصيفية المعتادة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 – الصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 – الصغرى 25

وسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 38 – الصغرى 28

شمال الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 28