سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
توك شو

عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

إسراء صبري

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال اليوم والغد، حيث تصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى إلى 38 في الظل والمحسوسة تصل إلى 41 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم وغدا بارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة بفارق 4 درجات، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

انخفاض في درجات الحرارة 

ولفتت إلى أنه بداية من يوم الاثنين ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتعود إلى الأجواء الصيفية المعتادة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 – الصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 – الصغرى 25

وسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 38 – الصغرى 28

شمال الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 28

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد نسب الرطوبة

