ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة..الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وخلال الفترة المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر اليوم وغدا بارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة بفارق 4 درجات، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يجعل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تصل إلى 38 في الظل والمحسوسة تصل إلى 41 درجة.

ونوهت بأن الطقس سيكون شديد الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، موضحة أن نشاط الرياح ليلا سيكون هادئ ومعتدل، مما سيعمل على زيادة الشعور بارتفاع نسب الرطوبة.

وحذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار على حلايب وشلاتين.

واوضحت أنه مع يوم الاثنين ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتعود إلى الأجواء الصيفية المعتادة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.