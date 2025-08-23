موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس ارتفاعا بقيم درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، حارا رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتوقعت الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

كفر الشيخ 36 24

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 25

رفح 33 24

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 31 24

