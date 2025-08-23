قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم القادسية الكويتي ينتقد صفقة كهربا.. خاص
الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة
أكثر من 25 هزة ارتدادية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
إجراء فرنسي عاجل بحق السفيرة الإيطالية لدي باريس | تفاصيل
البلدي في العلالي.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. وارتفاع البيض بإقتراب المدارس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام
إيران تبني مصانع للأسلحة خارج أراضيها
الكشف عن Rocket GTC DEEP RED الخارقة.. بهذا السعر
ملوخية وعكاوي ومندي.. سفيرة بنجلاديش بالقاهرة تتذوق المطبخ المصري
40 مليون جنيه.. حسام عبدالمجيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك
وزير الدفاع الأمريكي يقيل 2 من كبار قادة الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي السبت والأحد ليسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب، ليلًا وفي الصباح الباكر.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد شبورة مائية من 7:3 صباحًا من السبت إلى الأربعاء 27 أغسطس على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الأرصاد أن هناك نشاط رياح من السبت إلى الأربعاء 27 أغسطس على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس؛ تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 38 والمحسوسة 40.
- السواحل الشمالية، العظمى 33 والمحسوسة 36.
- شمال الصعيد، العظمى 39 والمحسوسة 41.
- جنوب الصعيد، العظمى 43 والمحسوسة 44.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الشيخ طه النعماني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ طه النعماني

الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

