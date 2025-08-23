الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي السبت والأحد ليسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب، ليلًا وفي الصباح الباكر.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد شبورة مائية من 7:3 صباحًا من السبت إلى الأربعاء 27 أغسطس على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الأرصاد أن هناك نشاط رياح من السبت إلى الأربعاء 27 أغسطس على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس؛ تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 38 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية، العظمى 33 والمحسوسة 36.

- شمال الصعيد، العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد، العظمى 43 والمحسوسة 44.