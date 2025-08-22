قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بجميع المحافظات

تنسيق الدبلومات 2025
تنسيق الدبلومات 2025
حسام الفقي

مع اقتراب بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يبحث طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2025.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 
جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .

شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وخلال الأيام القليلة الماضية، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة التعليم العالي، جاءت قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، كالتالي:

-قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2025 نظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي «شعبة ترميم آثار» - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام 2025 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2029-2025 وفق الشروط والضوابط التالية:

-فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني «التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة»، في الجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، ومنها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات
-يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية في تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي» بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.

-يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

