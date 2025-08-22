قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

 يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2025، عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025
 

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 من المفترض أن يبدأ مع قرب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة المصرية، مشيرا إلى أن موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 سيعلن رسميا خلال الايام القليلة الماضية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، خاصة مع اعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ووفقًا لمؤشرات تنسيق 2024 علمي وأدبي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % فأكثر في عدد من الجامعات.
 

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.
 

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..
تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.

الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025
جاءت الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية 2025 نظام حديث
الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث): اضغط هنا لمعرفة كافة الكليات المتاحة. 

