محطة إيمانية وروحانية.. موعد شهر رمضان المبارك 2026

تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي
اعترضا على قرار قبولها.. اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق
موعد شهر رمضان المبارك 2026

محمد غالي

يستعد المسلمون في مصر والعالم الإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026 بلهفة كبيرة، ضمن أجواء أسرية واجتماعية خاصة تميز هذا الشهر عن غيره. 

يمثل هذا الشهر الفضيل محطة إيمانية وروحانية ينتظرها المسلمون كل عام لتجديد العهد مع الله عبر الصيام، والقيام، والذكر، وتلاوة القرآن الكريم، ويعرف رمضان بأنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حيث يجتمع فيه المسلمون على الطاعات والعبادات في جو يغمره الصفاء الروحي.

شهر رمضان

موعد رمضان 2026 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد الفلكية الرسمية إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا سيكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، ليستمر حتى مساء الخميس 19 مارس 2026، بينما يحل عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026. 

ورغم دقة الحسابات الفلكية، إلا أن الموعد النهائي لبداية الشهر يظل مرتبطا بتحري رؤية الهلال، حيث تقوم اللجان الشرعية في مصر والدول الإسلامية باستطلاع الهلال مساء الاثنين 16 فبراير 2026، لتأكيد دخول الشهر الفضيل أو استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما.

الاستعدادات لشهر رمضان

مع اقتراب حلول رمضان، تبدأ الأسر المسلمة في التجهيز لهذه المناسبة العظيمة من خلال إعداد الموائد الرمضانية، وترتيب أوقات العمل والعبادة، وتجهيز المنازل لاستقبال الضيوف والأهل في ليالي الإفطار والسحور. 

كما يحرص الكثيرون على تنظيم أوقاتهم بين العبادة والعمل، والتخطيط لصلة الأرحام، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، في مشهد يجسد قيم التكافل الاجتماعي التي تميز هذا الشهر الكريم.

ولا تقتصر الاستعدادات على المنازل فقط، بل تمتد إلى المؤسسات الدينية والاجتماعية التي تعكف على تنظيم الدروس والمحاضرات الدينية، بالإضافة إلى الفعاليات الرمضانية التي تعزز من الأجواء الروحانية في الشوارع والميادين.

الأدعية المستحبة في استقبال رمضان 2026

يحرص المسلمون عند استقبال رمضان على الدعاء والتضرع إلى الله، ومن أبرز الأدعية التي يرددها الكثيرون:
اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال
اللهم اجعلنا فيه من المقبولين والمغفور لهم
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان
اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين

تحري هلال رمضان 2026

بحسب التقاليد الإسلامية، سيتم تحري رؤية هلال رمضان مساء الاثنين 16 فبراير 2026، حيث ستعلن دار الإفتاء المصرية وغيرها من دور الإفتاء في العالم الإسلامي القرار الرسمي ببدء الصيام. 
ويأتي ذلك التزاما بالسنة النبوية الشريفة التي تجعل الرؤية البصرية للهلال الفيصل في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

أجواء رمضان 2026

من المتوقع أن يشهد رمضان 2026 أجواء روحانية واجتماعية خاصة، حيث تتزين الشوارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، وتقام موائد الرحمن في مختلف الأحياء لإطعام الصائمين، فيما يلتف المسلمون حول صلاة التراويح والقيام في المساجد. 
كما يمثل الشهر فرصة لإحياء السنن النبوية من صدقة وزكاة وصلة رحم، وهو ما يعزز من قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

وبذلك، يظل رمضان 2026 حدثا إيمانيا عالميا يوحد المسلمين على الطاعات والعبادات، ويمنحهم فرصة للتوبة وتجديد الإيمان، في انتظار قدوم عيد الفطر المبارك الذي يعقبه، ليكون ختاما لرحلة روحية يتمنى المسلمون أن تكون مليئة بالقبول والرحمة.

