موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريًا، عن موعد شهر رمضان 2026، حيث أوضحت أن بداية الشهر الفضيل ستكون مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، ليستمر حتى مساء السبت 21 مارس 2026.

موعد شهر رمضان 2026

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو المدة التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا تبدأ بـ"المحرم" وتنتهي بـ"ذي الحجة". والأشهر الهجرية هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

التقويم الهجري في العالم العربي

التقويم الهجري، المعروف أيضًا باسم التقويم القمري أو الإسلامي، يعد المرجع الرسمي في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، التي تتخذه أساسًا لتحديد المناسبات والشعائر الدينية.

وقد أنشأ هذا التقويم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (الموافق 24 سبتمبر عام 622م) نقطة بداية لأول سنة هجرية، وهو السبب وراء تسميته بـ"التقويم الهجري"

شهر رمضان بين العبادة والروحانية

شهر رمضان المبارك يمثل محطة إيمانية عظيمة لدى المسلمين، فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وشهر العتق من النار، حيث يتسابق المسلمون في فعل الخيرات، ويستشعرون فيه أجواء الصفاء الروحي والإيماني

أدعية استقبال شهر رمضان 2026

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2026، تنشر دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأدعية المأثورة لاستقبال الشهر الفضيل، ومنها:

"اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه"

"اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهرًا تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا، وأن ترزقنا فيه الخير كله"

"اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار"

"اللهم بلغنا رمضان، ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من أولئك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين"

"اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين"

الاستعداد الروحي لشهر رمضان

يحث العلماء والدعاة المسلمين على الاستعداد لشهر رمضان منذ وقت مبكر، ليس فقط بالتهيئة الجسدية لصيامه، وإنما أيضًا بالاستعداد الروحي من خلال زيادة الأعمال الصالحة، والمصالحة مع النفس والآخرين، والإكثار من الدعاء وقراءة القرآن.

الأجواء المنتظرة في رمضان 2026

يتوقع أن يشهد شهر رمضان 2026 أجواء روحانية خاصة، خاصة مع قدومه في فصل الشتاء، ما يمنح الصائمين ساعات نهار أقصر وطقسًا أكثر اعتدالًا.