رمضان 2026.. مصطفي شعبان بطل مسلسل الاختيار 4 |خاص

أعلن مدير اعمال الفنان مصطفي شعبان عن مشاركته فى الجزء الرابع من مسلسل الاختيار الذى من المقرر أن يعرض فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦.

وقال وليد محمود فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” إن الفنان مصطفي شعبان سيجسد دور ضابط أمن وطني ضمن أحداث المسلسل.

مصطفي شعبان فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشارك مصطفي شعبان فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل حكيم باشا

مسلسل “حكيم باشا"ومسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.