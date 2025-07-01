بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

وجّه الفنان مصطفى شعبان رسالة شكر وامتنان لمستشفى العلمين النموذجي بعد نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لوالده، معربًا عن تقديره للرقي في التعامل والكفاءة الطبية والاهتمام الإنساني الذي لمسه خلال فترة العلاج.





كما عبّر عن شكره العميق لوزارة الصحة، وعلى رأسها الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، لما تبذله الوزارة من جهود للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.





وأشاد شعبان بدور الأطباء وطاقم التمريض الذين قدموا رعاية فائقة لوالده، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس صورة مشرفة للمنظومة الصحية المصرية واختتم رسالته بدعاء صادق لكل من ساهم في نجاح العملية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/W7RbA8fdIWs