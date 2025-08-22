موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025.. تعرف عليه

يزداد بحث المواطنين مع اقتراب شهر سبتمبر، عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، حيث تمثل هذه المناسبة واحدة من أهم العطلات الرسمية المتبقية في العام، ويترقبها العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى البنوك والهيئات المختلفة، من أجل تنظيم خططهم لقضاء الإجازة سواء مع الأسرة أو للسفر.

المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي 2025

وفقا للحسابات الفلكية، يحل المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هجريا.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بمنح جميع العاملين في الدولة عطلة رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم، على أن تشمل الإجازة الوزارات والمصالح الحكومية والمدارس والقطاع الخاص وكذلك البنوك.

عطلة ممتدة لثلاثة أيام

الميزة الأبرز لإجازة المولد النبوي هذا العام أنها تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، لتشكل إجازة طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية من الخميس 4 سبتمبر وحتى السبت 6 سبتمبر 2025.

وتمثل هذه العطلة فرصة مثالية للراحة والاستجمام قبل بدء فترة العمل والدراسة المكثفة مع دخول الشهور الأخيرة من العام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

وبحسب الأجندة الرسمية للعطلات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، لم يتبق من العام الحالي سوى عطلتين رسميتين فقط بجانب عطلات نهاية الأسبوع المعتادة، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

وتأتي هذه الإجازات في إطار قانون العمل الجديد الذي ينظم حقوق العاملين في الحصول على الإجازات الرسمية والسنوية، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحق الموظف في الراحة، ويعزز من إنتاجية العاملين عند عودتهم إلى مهامهم بعد فترات الراحة.

أغسطس بلا عطلات رسمية

الجدير بالذكر أن شهر أغسطس 2025 يخلو تماما من أي عطلات رسمية، باستثناء الإجازات الأسبوعية، وهو ما يمنح عطلة المولد النبوي في سبتمبر أهمية خاصة كونها تأتي كاستراحة طويلة طال انتظارها.

وتأتي هذه الإجازات ضمن تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات الرسمية والسنوية بشكل منظم، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحق الموظف في الراحة، ويسهم في تعزيز الإنتاجية بعد فترات التوقف.

وتعد هذه المناسبة الدينية من أبرز العطلات التي يترقبها الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى البنوك والهيئات المختلفة، من أجل ترتيب خططهم لقضاء عطلة مميزة سواء مع الأسرة أو عبر السفر داخل مصر وخارجها.

