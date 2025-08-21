اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن اكتمال الحجز بالكامل في الرحلة الثانية لعمرة المولد النبوي الشريف، التي جاءت بمستوى خمس نجوم، حيث نفدت جميع المقاعد خلال اليوم الثاني فقط من فتح باب الحجز.

عمرة شهر رجب

وأكدت اللجنة أن الراغبين في أداء عمرة شهر رجب المبارك، والموافق لشهر ديسمبر المقبل، يمكنهم تسجيل أسمائهم فقط دون سداد أي مبالغ مالية في الوقت الحالي، وذلك بمكتب الخدمات في الدور الأول بالنقابة، لحين إعلان التفاصيل والأسعار قريبًا.

وأوضحت اللجنة أن باب التسجيل المبكر جاء بهدف إتاحة الوقت الكافي للاستعداد للرحلة المقبلة، وتوفير أسعار مناسبة تلبي احتياجات الصحفيين، بما يضمن لهم خدمة متميزة تليق بالزملاء وأسرهم.