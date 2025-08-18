قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً.. اعرف التفاصيل

محمد غالي

ينتظر ملايين المسلمين في مصر والعالم قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2026، ذلك الشهر الذي يحمل معه نفحات إيمانية وروحانية خاصة تجدد في القلوب معاني الطاعة والقرب من الله، كما يمثل فرصة عظيمة لتعزيز الروابط الأسرية وصلة الأرحام، ونشر قيم التكافل والعطاء بين الناس.

شهر رمضان

ويحرص الكثيرون على متابعة موعد شهر رمضان الكريم كل عام، سواء من خلال الحسابات الفلكية أو الرؤية الشرعية التي يتم الإعلان عنها رسميا قبيل دخول الشهر بيوم واحد.


وكشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريا عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الميلادي 2026، حيث من المنتظر أن يبدأ الشهر الفضيل فلكيا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموعد يظل خاضعا للرؤية الشرعية لهلال رمضان التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال في التاسع والعشرين من شهر شعبان.


ويعتمد التقويم الهجري، الذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على دورة القمر حول الأرض لتحديد الأشهر، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بداية للتقويم الإسلامي، وهو ما يرجع تاريخه إلى 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر 622 ميلادية. 


ويتكون العام الهجري من 12 شهرا قمرية تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، ويعتمد عليه عدد من الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية كتقويم رسمي للدولة.

ويولي المسلمون لشهر رمضان أهمية كبيرة باعتباره موسما للطاعات، حيث يجتمع فيه الصيام مع القيام وتلاوة القرآن، إلى جانب مضاعفة الأجر والثواب. 


وتحرص الأسر على الإعداد له مبكرا سواء من الناحية الروحية أو الاجتماعية، فيما يتداول الكثير من المواطنين الأدعية الخاصة باستقبال الشهر الكريم. 
ومن أبرز ما ورد عن دار الإفتاء المصرية من أدعية استقبال رمضان:


"اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين وأعنا فيه على الصيام والقيام".

"اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهرا تفرج فيه كروبنا وتغمر فيه قلوبنا بالطمأنينة والسكينة".

"اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية والرزق ودفع الأسقام".

ويظل شهر رمضان 2026 حدثا مرتقبا بكل ما يحمله من نفحات إيمانية ومظاهر روحانية، ينتظره المسلمون بشغف كبير ليكون محطة جديدة للتوبة والتقرب إلى الله وتجديد العهد مع قيم الصبر والرحمة والتكافل.

