أمين البحوث الإسلامية يتفقد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، أعمال الاختبارات التحريريَّة لوعَّاظ الأزهر الشَّريف المتقدِّمين لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في دول العالَم لعام 1447هـ= 2026م، التي عُقِدت بكليَّة الدعوة الإسلاميَّة في جامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بحضور الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد الكلية، والأمناء المساعدين للمجمع، ووكيلَي الكليَّة وأساتذتها.

واطَّلع الدكتور الجندي على سير أعمال الامتحانات، وتابع الترتيباتِ التنظيميَّةَ التي جرت داخل قاعات الاختبار؛ لضمان توفير بيئة مناسبة تساعد الوعَّاظ على أداء الامتحان في جوٍّ يسوده الهدوء والانضباط.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذه الاختبارات تأتي في إطار حِرص الأزهر الشريف على اختيار الكفاءات العِلميَّة والدعويَّة القادرة على تمثيل المؤسَّسة في الخارج، ونَقْل رسالتها الوسطيَّة إلى مختلِف شعوب العالَم خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنَّ هذه الاختبارات وما يصاحبها من استعدادات تنظيميَّة تُظهِر مصر والأزهر بالصورة اللائقة أمام العالَم.

وأضاف فضيلته أنَّ برنامج إحياء ليالي رمضان الذي ينفِّذه الأزهر الشريف سنويًّا في العديد من دول العالَم، يُعَدُّ نافذةً مهمَّةً لتعزيز التواصل الثقافي والدعوي بين الشعوب، ويعكس الدَّور العالمي للأزهر في نَشْر القِيَم الإنسانيَّة المشتركة والتعريف بسماحة الإسلام.

وأشار الدكتور محمد الجندي إلى أنَّ الأزهر الشريف يحرص دائمًا على إعداد دعاة يمتلكون وعيًا رشيدًا وفهمًا عميقًا لقضايا العصر، قادرين على مخاطبة الناس بلُغتهم، ومعالجة ما يواجهونه من تحديات فِكريَّة وأخلاقيَّة، مشدِّدًا على أنَّ رسالة الأزهر في الداخل والخارج هي ترسيخ قِيَم الرحمة والتعايش والسلام، وتعزيز الانتماء، وخدمة الإنسانيَّة جمعاء.