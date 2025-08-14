البحوث الإسلامية وخريجي الأزهر تدشنان برنامج بلغتُ السابعة لتنشئة الطفل

انطلق، صباح اليوم، البرنامج التربوي الإيماني المميَّز (بلغتُ السابعة)، الذي ينفِّذه مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف بالتعاون مع المنظَّمة العالميَّة لخريجي الأزهر، مستهدفًا الأطفال من سِنِّ 6 إلى 9 سنوات؛ بهدف ترسيخ القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة الصحيحة في نفوس النشء.

ويُركِّز البرنامج على تعليم الأطفال مبادئ الطهارة والوضوء والصَّلاة وآداب المسجد، وحِفظ السُّوَر القصيرة التي تُؤدَّى بها الصلاة، مِنْ خلال ورش عمل تفاعليَّة تمزج بين القصَّة والموقف واللعب، بمشاركة نخبة مِنْ واعظات الأزهر الشريف.

ويُقام البرنامج بمقرِّ المنظمة في مدينة نصر على مدار أربعة أيام (يوم أسبوعيًا لمدة شهر)، ويتضمَّن هدايا تحفيزيَّةً للأطفال، وتكليفاتٍ أسبوعيَّةً بالتعاون مع أولياء الأمور لمتابعة التطبيق العملي في المنزل، بما يضمن ترسيخ ما يتعلَّمه الطفل.

وفي ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من مجمع البحوث الإسلاميَّة والمنظَّمة العالميَّة لخريجي الأزهر، إلى جانب كُتيِّب خاص يحمل صورة الطفل ويوثِّق رحلته وتجرِبته داخل البرنامج.

يمكنكم التسجيل والمشاركة عبر الرابط التالي:

https://waag-azhar.org/38399/