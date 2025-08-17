محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "قرية العاشر من رمضان "الزراعي

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية بجنوب بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بطريق قرية العاشر من رمضان الزراعي، والرابط بين مجمع المدارس بالمنطقة والمؤدي إلى المعهد الأزهري والوحدة الصحية بالقرية بطول 1300م، حيث يجرى تطويره تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة احسان بورمه بالتنسيق مع حي جنوب وجهات المرافق.

ورافق المحافظ خلال الجولة، النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية بالمحافظة، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام وعدد من الجهات التنفيذية

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق

واستعرض محافظ بورسعيد ، معدلات و نسب الأعمال التي شهدها الطريق حتى الآن، من أعمال تصنيع طبقة الأساس وبدء أعمال الرصف و وضع الطبقة الاسفلتية، وذلك لتيسير الحركة المرورية، واستجابة لمطالب أهالي قرى الجنوب، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الجولة أن تطوير الطريق يأتي استجابة لاحتياجات الأهالي والطلاب بقرية العاشر من رمضان، حيث يمثل محورًا حيويًا يخدم حركة التنقل اليومية، ويسهم في تسهيل وصول الطلاب وهيئة التدريس إلى المعهد الأزهري، فضلًا عن خدمة أبناء القرية والمناطق المجاورة.

وشدد اللواء محب حبشي على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، مع الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الطرق لدعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق السيولة المرورية