أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "قرية العاشر من رمضان "الزراعي

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق بطول 1300م
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية بجنوب بورسعيد،  أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بطريق قرية العاشر من رمضان الزراعي، والرابط بين مجمع المدارس بالمنطقة والمؤدي إلى المعهد الأزهري والوحدة الصحية بالقرية بطول 1300م، حيث يجرى تطويره تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة احسان بورمه بالتنسيق مع حي جنوب وجهات المرافق.

ورافق المحافظ خلال الجولة، النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية بالمحافظة، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام وعدد من الجهات التنفيذية

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق  

واستعرض محافظ بورسعيد ، معدلات و نسب الأعمال التي شهدها الطريق حتى الآن،  من أعمال تصنيع طبقة الأساس وبدء أعمال الرصف و وضع الطبقة الاسفلتية، وذلك لتيسير الحركة المرورية، واستجابة لمطالب أهالي قرى الجنوب، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الجولة أن تطوير الطريق يأتي استجابة لاحتياجات الأهالي والطلاب بقرية العاشر من رمضان، حيث يمثل محورًا حيويًا يخدم حركة التنقل اليومية، ويسهم في تسهيل وصول الطلاب وهيئة التدريس إلى المعهد الأزهري، فضلًا عن خدمة أبناء القرية والمناطق المجاورة.

وشدد اللواء محب حبشي على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، مع الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الطرق لدعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق السيولة المرورية

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد جنوب بورسعيد

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

السكر

اطمئن الآن.. استشاري تكشف أعراض مقاومة الأنسولين

مرض السكر

هل مقاومة الأنسولين تعني الإصابة بمرض السكر؟.. استشاري تكشف

بوتين

مسؤول بالمعهد الوطني الأوكراني: روسيا تطالب بوقف إطلاق النار في دونباس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

