مدير تعليم بورسعيد يتفقد مدارس الحي الإماراتي استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مدارس الحى الإماراتي بنطاق إدارة بحر البقر التعليمية للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد .

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية و أشرف شتيوى وكيل الإدارة و غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية.

وبدأ مدير المديرية جولته بمدرسة الشهيد محمد الحسيني الأساسية المشتركة بحضور الأستاذ هانى شفيق مدير المدرسة مشددا علي الاهتمام بنظافة المعامل ودورات المياة والفصول والتنبيه على رواد الفصول بتعليق قوائم الفصول والوسائل التعليمية موجها مدير المدرسة بضرورة توزيع المهام للمعلمين حسب حاجة المدرسة.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد والوفد المرافق له مدرسة الرسوة الأساسية المشتركة بحضور وليد التونى مدير المدرسة موجها بضرورة الإعلان عن مجموعات الدعم والتقوية للعام الدراسي الجديد من الآن حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن موجها بسرعة الإنتهاء من إجراءات التحويلات والتعامل الجيد مع وأولياء الأمور .