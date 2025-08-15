محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة منظومة الصرف ورصف الشوارع بمنطقة القنال الداخلى

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد صباح اليوم، خلال جولة بحي العرب منطقة عمارات القنال الداخلي والمطلة على سوق السمك، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق العامة بالمنطقة رافقه خلالها المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

محافظ بورسعيد يتفقد "منطقة القنال الداخلي" بحي العرب

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إصلاح وتغيير التالف من نزلات الصرف الصحي الخاصة بالعمارات، بدءًا من شارع الصباح وحتى شارع عادل الشربيني مع تنفيذ غرف التفتيش الإضافية اللازمة وإصلاح التالف من وصلات الصرف الصحي العمومية.

كما وجه محافظ بورسعيد برصف الشارع الفاصل بين سوق السمك والعمارات بالانترلوك المخصص للشوارع في المسافة الممتدة من شارع الصباح وحتى شارع عادل الشربيني، إلى جانب مراجعة جميع الأرصفة ومداخل سوق السمك من كافة الاتجاهات بما يضمن تحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق السكنية والخدمية بحي العرب بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعكس المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد.