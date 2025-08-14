قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

والد طفلة بورسعيد مريضة ضمور النخاع: كل يوم بيعدي من غير علاج تهديد لحياتها

فرح طفلة بورسعيد تستغيث
فرح طفلة بورسعيد تستغيث
محمد الغزاوى

أكد رامز حسام والد طفلة بورسعيد المصابة بضمور النخاع الشوكي ان كل يوم يمر على نجلته فرح دون تلقيها العلاج بتهدد حياتها.

وأضاف والد طفلة بورسعيد انه توجه صباح اليوم الي مقر وزارة التضامن والتقي بموظف مسؤل عن استلام الأوراق أبلغه بانه سيتم إرسالها الي وزارة الصحة و الجهات الأمنية المعنية لإجراء استعمال أمني.

واوضح والد طفلة بورسعيد ان موظف وزارة التضامن انه سيتم تحديد موعد خلال الأسابيع المقبلة لعرض الطفلة على لجنة طبية عليا لتحديد إمكانية فتح الحساب من عدمه  

وشدد والد فرح أن التباطئ فى الإجراءات يعرض حياة نجلته للخطر لعدم تمكنها من الحصول على العقار المناسب لعلاجها 

وأضاف والد طفلة بورسعيد، أن ما أثير حول فتح الحساب خلال الساعات الماضية عار تماما من الصحة وان اجراءات فتح الحساب قد تصل لشهور او عام تقريبا ومايزيد 

ولفت والد طفلة بورسعيد انه غير متفائل بالعرض على اللجنة كونها تتعامل مع تلك الحالات بأنها ميئوس منها متناسين انها روح قد خلقها الله ووجه الاخذ بكل الأسباب لإنقاذ حياتها ويبقي الحكم الأول و الاخير للمولي عز وجل خالقها .
 

كانت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد و مديرية التضامن بالمحافظة انهيا امس اوراق أجراءات أوراق المبدئية للتحرك لفتح الحساب البنكي للطفلة فرح رامز حسام مريضة ضمور النخاع الشوكي.

وأكد والد الطفلة تسلمه التقرير الطبي للحالة موضح به احتياجها للحقنة العلاجية من هيئة الرعاية الصحية اليوم عقب تدخل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بعد ان كان مقرر له اليوم الخميس. 

وأضاف والد طفلة بورسعيد توجهه الي مديرية التضامن الاجتماعي حيث استقبلته مديرية المديرية وعكفت على إنهاء الإجراءات الورقية للحالة بناء على تعليمات محافظ بورسعيد 

وأضاف والد طفلة بورسعيد توجهه اليوم الخميس الي وزارة التضامن لتسليم الأوراق الخاصة بحالة نجلته لإنهاء إجراءات فتح الحساب.

ووجه رامز حساب حسام والد طفلة بورسعيد مريضة ضمور النخاع الشوكي الشكر للواء محب حبشي محافظ بورسعيد لاهتمامه بحالة نجلته ومتابعته المستمرة و اللحظية للحالة وتواصله مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن لإنهاء اجراءات فتح الحساب.

كان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد استقبل الطفلة واسرتها بمقر مكتبه بحضور إسلام فلية أمين مساعد حزب الجبهة ووعد بالتدخل لفتح الحساب فيما وعد الأخير بتوفير العلاج المؤقت للحالة لحين تمكن الحالة من الحصول على الحقنة العلاجية بعد فتح حساب التضامن والذي سيكون اول المتبرعين به لصالح علاج الطفلة.

الجدير بالذكر أن الطفلة فرح رامز حسام ابنة بورسعيد اكتشفت اسرتها من خلال المتابعة الطبية انها مصابة بمرض الضمور الشوكي ويستلزم تعاطيها حقنة علاجية يبلغ قيمتها ٢ مليون دولار وهي من العقاقير خارج الحزم العلاجية للدولة مما يستلزم فتح حساب للتبرعات تحت إشراف التضامن الإجتماعي لشرائها وهو ما يتبني محافظ بورسعيد مع أسرة الحالة انهاء إجراءاته.

بورسعيد طفلة بورسعيد مرضية ضمور النخاع الشوكي محافظ بورسعيد

