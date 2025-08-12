قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محلل سياسي: إسرائيل تمضي في مخطط التهجير والتدمير بدعم أمريكي
مفتي موسكو: دمج الذكاء الاصطناعي في الإفتاء ممكنٌ وضروري ولكن بحذر ومسئولية
"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات
وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة
مصادر: وفد حماس في القاهرة لإعادة التنسيق وتهدئة التوتر مع مصر
منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. الرئيس السيسي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين
مفتي تونس: مصر تقوم بدور كبير في القضية الفلسطينية وستبقى رايتها شامخة
بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاملين وسائق توك توك بالجيزة
مفتي الأردن: الذكاء الاصطناعي يجب تسخيره لخدمة قضايا الأمة الإسلامية
الرئيس السيسي: شباب مصر يمتلكون وعياً وطنياً وعزيمة قوية.. وهم حماة الوطن من المخاطر
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
رئيس التحرير
طه جبريل
حبشي يؤكد دعمه الكامل لقيادات بورسعيد لتعزيز منظومة الأمن بالمحافظة

محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ مدير الأمن الجديد
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ مدير الأمن الجديد

زار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مديرية أمن بورسعيد، وكان في استقباله اللواء محمد خليل الجمسي، مدير الأمن الجديد وعدد من القيادات الأمنية.

وخلال الزيارة، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لمدير الأمن بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكداً على ثقته الكاملة في القيادات الأمنية لما تبذله من جهود مخلصة في حفظ الأمن والأمان ودور جهاز الشرطة الوطني في فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط.

محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ مدير الأمن الجديد

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد الجمسي عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له القيادة السياسية مقدماً الشكر لمحافظ بورسعيد على حرصه الدائم لدعم وتوطيد أواصر التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ومؤكداً على مواصلة العمل لتعزيز منظومة الأمن وحماية المواطنين بمحافظة بورسعيد وتطوير مستوى الخدمات الأمنية المقدمة لهم.

