حبشي يؤكد دعمه الكامل لقيادات بورسعيد لتعزيز منظومة الأمن بالمحافظة

زار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مديرية أمن بورسعيد، وكان في استقباله اللواء محمد خليل الجمسي، مدير الأمن الجديد وعدد من القيادات الأمنية.

وخلال الزيارة، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لمدير الأمن بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكداً على ثقته الكاملة في القيادات الأمنية لما تبذله من جهود مخلصة في حفظ الأمن والأمان ودور جهاز الشرطة الوطني في فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط.

محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ مدير الأمن الجديد

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد الجمسي عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له القيادة السياسية مقدماً الشكر لمحافظ بورسعيد على حرصه الدائم لدعم وتوطيد أواصر التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ومؤكداً على مواصلة العمل لتعزيز منظومة الأمن وحماية المواطنين بمحافظة بورسعيد وتطوير مستوى الخدمات الأمنية المقدمة لهم.