رئيس بورفؤاد يتابع جهود منظومة النظافة ورفع المخلفات بشاطىء المدينة

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،اليوم ، أعمال منظومة النظافة بشاطىء المدينة لرفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، أن أجهزة المدينة التنفيذية بدأت منذ الساعات الأولى في مراجعة شاملة لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمواقف والأسواق، بهدف تحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن منظومة النظافة سوف تواصل عملها بوتيرة عالية، بالتزامن مع انتشار مكثف معدات النقل الميكانيكي داخل قطاعات المدينة وسط متابعة مستمرة لمستوى الأداء.

بهنساوي : انتشار مكثف لمعدات النقل الميكانيكي بقطاعات المدينة

و شدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مضيفاً أن خطة المدينة تشمل تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

تكثيف جهود تحسين مستوى الرؤية البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي على التزام المدينة القوي بتحسين البيئة العامة في أنحاء المدينة وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون مع أجهزة المدينة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.