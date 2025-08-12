قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمي.. مستشار الرئيس الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي الذي أفسد على الاحتلال خطته لتهجير غزة.. وسننعم قريبًا بصلاة في المسجد الأقصى
"القبة الحرارية" ظاهرة حقيقية أم فقاعة إعلامية .. الموجة شديدة الحرارة ما علاقتها؟
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
رئيس بورفؤاد يتابع جهود منظومة النظافة ورفع المخلفات بشاطىء المدينة

بهنساوى يوجه بتكثيف الجهود لتحسين مستوى الرؤية البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.
بهنساوى يوجه بتكثيف الجهود لتحسين مستوى الرؤية البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،اليوم ، أعمال منظومة النظافة بشاطىء المدينة لرفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، أن أجهزة المدينة التنفيذية بدأت منذ الساعات الأولى في مراجعة شاملة لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمواقف والأسواق، بهدف تحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن منظومة النظافة سوف تواصل عملها بوتيرة عالية، بالتزامن مع انتشار مكثف معدات النقل الميكانيكي داخل قطاعات المدينة وسط متابعة مستمرة لمستوى الأداء.

بهنساوي : انتشار مكثف لمعدات النقل الميكانيكي بقطاعات المدينة

و شدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مضيفاً أن خطة المدينة تشمل تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

تكثيف جهود تحسين مستوى الرؤية البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي على التزام المدينة القوي بتحسين البيئة العامة في أنحاء المدينة وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون مع أجهزة المدينة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

البلوجر ياسمين

البلوجر ياسمين

تنسيق الجامعات 2025

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أسعار البنزين

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

تحديث واجهة One UI 8

هواتف آيفون 17

أجهزة الكمبيوتر

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

كريم خالد عبد العزيز

د. شيماء الناصر

د. ثروت امبابي

كريمة أبو العينين

