استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع حطين بحي بمناخ بورسعيد

تابع محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد ، سير الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة شارع حطين الذي يعد أحد المحاور الحيوية بالحي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بمتابعة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وتنفذ الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد، وبالتنسيق الكامل مع حي المناخ.

وشملت الأعمال حتى الآن رفع كفاءة البنية التحتية من خلال تجديد مواسير الصرف الصحي وغرف التفتيش وصب البردورات وتوسعة الطريق، بالإضافة إلى وضع طبقة من الدقشوم تمهيداً لأعمال الرصف بطول 200 متر وعرض 15 متراً وإنشاء بالوعات للأمطار وتحسين شبكة المرافق ، بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس حي المناخ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري ورفع البنية التحتية بجميع مناطق الحي مؤكدا اهتمام السيد المحافظ بملف تطوير الشوارع والميادين واعتبارها أولوية خاصة، مشددا علي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاعمال التطوير لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.