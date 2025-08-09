محافظ بورسعيد يعلن عن طرق تمكين المواطنين من لقائه لعرض شكواهم ومقترحاتهم

أعلنت محافظة بورسعيد عن الوسائل الرسمية لتقديم الشكاوى والمقترحات، وكذلك آليات طلب مقابلة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد .

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على التواصل المستمر مع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية نحو تعزيز قنوات الاتصال المباشر وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

طرق تقديم الشكاوى والمقترحات

أولاً: تقديم الشكاوى والمقترحات

يمكنكم التواصل من خلال:

1. رسائل الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على “فيسبوك”.

2. مراكز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء.

3. البريد الإلكتروني: [email protected]

4. رقم واتس آب: 01205783086

٥- منظومة شكاوي مجلس الوزراء علي الخط الساخن ١٦٥٢٨

او الموقع الالكتروني shakwa.eg

او تطبيق الهاتف المحمول

ثانياً: طلب مقابلة المحافظ

وأوضحت المحافظة انه حرصًا من محافظ بورسعيد على الالتقاء المباشر بالمواطنين بشكل دوري والاستماع إليهم:

• التقديم المباشر: التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع إحضار:

• موضوع المقابلة

• رقم الهاتف

• صورة بطاقة الرقم القومي

• التقديم الإلكتروني: عبر الرابط التالي:

🔗https://forms.gle/cSU9yjPQuRj8azzn6

إرشادات هامة عند التقديم

• توضيح موضوع الطلب أو الشكوى بشكل واضح.

• استكمال البيانات الشخصية ووسائل التواصل.

• إرفاق صورة البطاقة وأي مستندات داعمة.

• جميع البيانات يتم التعامل معها بسرية تامة.

• لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة أو التي تفتقر للمرفقات المطلوبة.



واكدت المحافظة ترحيب محافظ بورسعيد بالمواطنين دائمًا، و العمل على خدمتهم معًا نحو تنمية شاملة وخدمة مواطنينا الكرام.