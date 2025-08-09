تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق غرب بورسعيد وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الإنارة العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية ورفع كفاءة المرافق العامة

استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق غرب بورسعيد

وشملت الأعمال حتى الآن صيانة الأعمدة ورفع كفاءتها تمهيدًا لتركيب عدد ٢٧٧ كشافًا موفرًا يعمل بالطاقة الشمسية على أن يتم التنفيذ تباعًا وفق الجدول الزمني المحدد ويأتي ذلك ليواكب توجه الدولة نحو تطبيق حلول مستدامة في البنية التحتية وتحسين كفاءة الإضاءة العامة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محافظة بورسعيد لتحسين مستوى الرؤية الليلية والحد من الحوادث علي الطريق وتيسير حركة السير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.