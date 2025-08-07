بورسعيد.. الغرباوي يتفقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لجان إدارة شرق التعليمية لمتابعة انتظام سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري، مدير عام إدارة شرق التعليمية، وشريف كامل، وكيل الإدارة، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

الغرباوي يتفقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس إدارة شرق

بدأ الغرباوي جولته بتفقد لجان مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين بحضور رئيسها السيد اللواش، والتى تضم ١١٤ طالبا موزعين على ٦ لجان يؤدون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية و١٥٠ طالبا موزعين على ٨ لجان يؤدون امتحان مادة اللغة الانجليزية بالفترة الثانية.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد لجان مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات والتى تضم ٧٠ طالبة موزعين على ٤ لجان بحضور السيد فاروق، رئيس اللجنة.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان، واستخدام الرفق فى معاملة الطلاب للعبور بالامتحانات إلى بر الأمان.