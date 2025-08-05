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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تسريع وتيرة العمل في توصيل المرافق لاستاد المصري الجديد

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد
محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد
محمد الغزاوى

استعرض اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه اليوم، معدلات ونسب الأعمال الإنشائية الجارية باستاد بورسعيد في موقعه الجديد.

وذلك بحضور محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، ومحمد فواز رئيس حي المناخ، وممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

جاء ذلك ضمن الجهود المتواصلة لمتابعة الموقف التنفيذي ، في أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد.

وأكد " اللواء محب حبشي"، أن المحافظة تضع مشروع استاد النادي المصري ضمن أولوياتها، لما يمثله من أهمية كبرى في دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير منشآت تليق بتاريخ النادي العريق وجماهيره، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من جميع الجهات المعنية بالعمل، حرصًا على تلبية تطلعات أبناء بورسعيد و الانتهاء من المشروع في الموعد الزمني المحدد.

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

وخلال اللقاء، تابع محافظ بورسعيد، معدلات العمل في  توصيل المرافق الحيوية لمشروع استاد النادي المصري الجديد، حيث شدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل في توصيل المرافق للمشروع، و اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الفنية والإدارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتسريع معدلات الإنجاز تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير.

وأكد محافظ بورسعيد ، على دعمه الكامل لمشروع الاستاد الجديد، مشيرًا إلى أن المحافظة توليه اهتمامًا خاصًا باعتباره حلمًا طال انتظاره لجماهير النادي المصري، وأحد أبرز المشروعات التي تعكس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية وخدمة شباب المدينة الباسلة

بورسعيد استاد النادي المصري الجديد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

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