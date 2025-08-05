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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

" مصر وطن يعيش فينا"... كهنة مطرانية بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية في إنتخابات الشيوخ

كهنة مطرانية بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية في إنتخابات الشيوخ ... ويعلنون" نحن فى احتفال وطنى بممارسة الحق الدستورى
كهنة مطرانية بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية في إنتخابات الشيوخ ... ويعلنون" نحن فى احتفال وطنى بممارسة الحق الدستورى
محمد الغزاوى

توافد كهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد على جميع مقرات اللجان الانتخابية منذ صباح باكر للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وجسد كهنة بورسعيد نموذج رائع في الوطنية وحب مصر وهم يتوافدون على اللجان الانتخابية بالمحافظة رافعين أعلام مصر عاليا ، مؤكدين بأن المشاركة والنزول في الانتخابات واجب وطني علينا جميعا.

كهنة مطرانية بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية في إنتخابات الشيوخ ...  ويعلنون" نحن فى احتفال وطنى بممارسة الحق الدستورى

كما رفع شباب كنائس بورسعيد بنارات  كبيره الحجم مكتوب عليها مقولة البابا شنوده الثالث " مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه" ، في مشهد وطني يعبر عن المشاركة الإيجابية لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في الإنتخابات .


وعلى جانب متصل أشاد كهنة مطرانية الأقباط بورسعيد بالنظام والاهتمام من القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان والذين يمارسون مهامهم بمنتهي الدقة والتيسير وضبط النظام في هذا  الفرح الانتخابى "


واختتم كهنة بورسعيد تصريحاتهم الصحفية مؤكدين بأن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يتطلب مشاركة فعالة من جميع المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة، داعيًا الشعب المصري إلى الإقبال على صناديق الاقتراع وإعلاء مصلحة الوطن.

بورسعيد كهنة بورسعيد مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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