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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فلكلور بورسعيد والإسكندرية يشعل أجواء انطلاق «صيف بلدنا» في المدينة الباسلة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

انطلقت فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن أنشطتها الصيفية المكثفة بالمحافظات الساحلية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أُقيمت الفعاليات على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، بحضور الدكتور شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، والدكتورة أماني الدسوقي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووسام العزوني، مدير عام ثقافة بورسعيد، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والمثقفين والإعلاميين وأهالي المدينة الباسلة.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، قدمت خلاله فقرات: "لمّوا الشباك"، و"الحجالة"، و"كامب شيزار"، و"غمزة".

كما شاركت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد حسن صالح، وقدمت باقة من الاستعراضات الشهيرة، من بينها: "الصياد"، "أم الخلول"، و"يا طير يا رمادي"، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وتنفذ عروض المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإداراتها التابعة، وتقدم يوميا بالمجان للجمهور في تمام التاسعة مساءً، بمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، من بينها: الأقصر، الوادي الجديد، كفر الشيخ، المنيا، قنا، مطروح، الغردقة، الإسكندرية، وبني سويف.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويصاحبها أنشطة متنوعة منها ورش الحكي، والفعاليات المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة بورسعيد.

مهرجان صيف بلدنا محافظة بورسعيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

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