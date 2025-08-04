في اليوم الأول.. محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام انتخابات الشيوخ 2025

تابع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام أعمال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من داخل الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والتي تتيح التواصل اللحظي مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وغرف العمليات الفرعية بالمقار الانتخابية، وذلك في أول أيام بدء انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومين خلال أغسطس الجاري

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عمرو الشافعي السكرتير العام المساعد و اللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية للطوارىء و السلامة العامة، و عدد من الجهات المعنية

في أول أيام انطلاقها محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام " انتخابات مجلس الشيوخ " من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ

واطمأن محافظ بورسعيد على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة وانتظام استقبال الناخبين، مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وضمان توافر إجراءات تنظيمية تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.

كما تأكد محافظ بورسعيد؛ من توافر التجهيزات اللوجيستية الكاملة التي تضمن انتظام العملية الانتخابية داخل مقار الانتخابات بكافة المدارس على مستوى المحافظة، و وصول السادة القضاة مقار الانتخابات و تواجد كافة الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية داخل المدارس

وأكد " اللواء محب حبشي" أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ أيام لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تمت مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث التأمين والنظافة وتوافر وسائل الإعاشة للموظفين ورجال الأمن، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن البورسعيدي وحرصه على أداء واجبه الوطني.

وناشد محافظ بورسعيد، المواطنين بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.