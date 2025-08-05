حبشي يوجه بحلول عاجلة للارتقاء بالخدمات المقدمة وتلبية مطالب أهالي بورسعيد

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لقاء موسعًا مع عدد من المواطنين وذلك بحضور اللواء مصطفي عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء ايمن صبحي رئيس حي الزهور ،و سمر الموافي رئيس حي الشرق والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من شكاوى ومطالب المواطنين التي تنوعت بين تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة وتطوير المناطق السكنية ومطالب تتعلق بالمرافق والمشروعات الخدمية.

محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم

وأكد اللواء محب حبشي على استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم عن قرب، والعمل الفوري على حل المشكلات المطروحة.

مؤكدًا أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكل جهد من أجل تلبية تطلعات أبناء بورسعيد.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بدراسة وبحث كافة الموضوعات التي تم عرضها خلال اللقاء بشكل عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحلول المناسبة بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم مع الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم

يمكن للمواطنين التقدم بطلب مقابلة محافظ بورسعيد من خلال :

١- التوجه الي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام لتقديم الطلب موضح به رقم الهاتف ومرفق به صوره من بطاقة الرقم القومى

٢- أو التقديم عبر الرابط التالي

https://forms.gle/cSU9yjPQuRj8azzn6

مع مراعاة مايلي :

* توضيح الموضوع المطلوب عرضه على المحافظ

* توضيح البيانات الشخصيه للمواطن .

* توضيح بيانات التواصل مع المواطن

* تحميل المستندات الداعمه للطلب المقدم

علماً بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات الغير مكتملة أو التى لم تستوفي البيانات