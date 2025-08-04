محافظ بورسعيد يشيد بوعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري

أجرى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأثنين، جولة تفقدية شملت لجنة "أم المؤمنين" الابتدائية بحي الشرق، لمتابعة انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وقد رافقه في الجزلة سمر الموافي رئيس حي الشرق.

توفير كل سبل الراحة للناخبين خلال عملية الاقتراع

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على تطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجنة، وتوافر وسائل التأمين، وتيسير دخول كبار السن وذوي الهمم.

وشدد على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية، موجهًا بالتواجد الميدانى الدائم والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان خروج العملية الانتخابية فى أبهى صورها.

وأكد محافظ بورسعيد؛ أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائى كامل، مشيدًا بوعى المواطنين الذين توافدوا للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

وأوضح اللواء محب حبشي، أن المحافظة اتخذت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسى متحركة لذوى الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبى ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات لمتابعة اللحظة بلحظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية على أهبة الاستعداد لتوفير مناخ آمن ومنظم داخل اللجان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشفافية وتيسير المشاركة الشعبية.

وأثنى محافظ بورسعيد على التعاون الفعّال بين الجهات الأمنية، ومديرية التربية والتعليم، والأطقم الطبية، ورؤساء الأحياء وبورفؤاد و كافة الجهات المعنية بعملية الانتخابات.

وأكد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة لضمان انسيابية التصويت دون معوقات

و دعا محافظ بورسعيد المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية التى تعكس وعي أبناء المحافظة، وتُبرز الوجه الحضاري لبورسعيد فى دعم المسار الديمقراطي.