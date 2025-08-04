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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس مدينة بورفؤاد يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ
رئيس مدينة بورفؤاد يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ
محمد الغزاوى

ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، صباح اليوم ، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الأول، على أن تستمر المتابعة طوال يومي 4 و5 أغسطس وحتى الانتهاء من العملية الانتخابية.

وشهد الاجتماع حضور محمد رفعت سكرتير المدينة، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة مها إبراهيم وكيلة الإدارة العندسية، وأحمد بدوي مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، و محمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة، ومحمد شلتوت وكيل إدارة الكهرباء، لمتابعة كافة الإجراءات والتأكد من انتظام التصويت داخل اللجان والمقار الانتخابية.

رئيس مدينة بورفؤاد يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والجهات التنفيذية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هناك تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين، مشيرًا إلى أن عملية التصويت قد انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا داخل جميع اللجان الانتخابية بالمدينة.

ويبلغ عدد الناخبين بمدينة بورفؤاد نحو  73323 ناخبا وناخبة، موزعين على 6 مراكز انتخابية تضم 10 لجان فرعية، وذلك بنطاق المدينة.

واختتم رئيس مدينة بورفؤاد متابعته بالتأكيد على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالعمل على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في إطار من النظام والانضباط، وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة وأمان.

كما وجّه الدكتور إسلام بهنساوي الدعوة إلى جميع الناخبين بمدينة بورفؤاد إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية، والتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، بما يعكس الوعي الوطني والمسئولية المجتمعية لدى أبناء بورفؤاد.

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