قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعفاء فقط لمن يصنع داخل أمريكا .. ترامب يفرض 100% رسومًا على رقائق التكنولوجيا
حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
أستاذ علاقات دولية: مصر ترفعت عن المواجهات.. ولا تنحاز لأي فصيل
عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟
أمير مرتضى منصور: كنت أتمنى انتقال زيزو لأي ناد إلا الأهلي
ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية
الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
سموتريتش يعترف بتمويل "احتياجات غزة الإنسانية" لضمان استمرار الحرب | تقرير
الست الغلبانة.. أحمد بلال يسخر من تصريحات فيريرا الزمالك
ترامب: لن ننسى واقعة إطلاق النار في قاعدة فورت ستيوارت العسكرية
هيخرج الصبح.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل انطلاق الدورى .. أبرز تصريحات المدير الفني للنادى المصري

أهم تصريحات المدير الفني للنادى المصري
أهم تصريحات المدير الفني للنادى المصري
محمد الغزاوى

كشف الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري خلال لقاء ودى بينه و بين عدد من الإعلاميين كان بينهم صدى البلد قبل انطلاق دورى نايل ٢٠٢٥ عن العديد من الأمور المتعلقة بالفريق الأول للنادى المصري عقب انتهاء معسكره بتونس وعودته للتدريب على أرض بورسعيد. 

وقال مدير فني المصري لدي حالة من الرضا عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد لافتا أن معسكر تونس ناجح تمامًا وانه حرص على مواجهة فرق قوية خلاله.

وشدد الكوكي على معرفته  تمامًا مدى قوة الدوري المصري ولدي معرفة كبيرة بمستويات كافة الفرق.

واوضح المدير الفنى للنادى المصري انه لا يميل لفكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين دون الحاجة الفعلية إليهم لافتا ان سوق الانتقالات أصبح شحيحًا للغاية والمعروض من اللاعبين قد لا يفوق مستوى لاعبي الفريق الحاليين.

قبل انطلاق دورى نايل ٢٠٢٥ تعرف على أهم تصريحات المدير الفني للنادى المصري

وقال الكوكي نراجع بجدية مستويات وأرقام كافة اللاعبين المعروضين على المصري قبل التعاقد معهم.

وأكد الكوكي أن تدريب المصري ذو الشعبية الكبيرة هو تحدي جديد بالنسبة له موضح انه يطمح ويطمع في تحقيق البطولات مع المصري. 

وقال نبيل الكوكي راعينا تمامًا الأحمال التدريبية والبدنية خلال فترة الإعداد.

وأضاف أن مستوى الناشئين المتواجدين بالفريق مبشر للغاية والفرصة متاحة أمام الجميع مشدد على ان العطاء في الملعب هو الفيصل ، ولا توجد أماكن محجوزة للاعبين بعينهم.

وأكد الكوكي أنه يدرك  تمامًا مدى قوة جماهير المصري والكل في الفريق يسعى لاسعادهم لافتا الي ان طموح الإدارة  وجماهيرية الفريق كان أكبر دافع لدي لقبول المهمة.

وتحدث الكوكي على انه يسعى لتوظيف إمكانيات جميع  اللاعبين لخدمة الفريق.

وأضاف الكوكي ان الفريق لن يتأثر برحيل جاد وانه لديه ثقة في مستوى جميع الحراس.

واكد الكوكي انه مستمر في التدريب والإقامة بمحافظة بورسعيد،  وانه سعيد بالمؤازرة الجماهيرية.

واختتم المدير الفني للنادى المصري حديثه قائلا نجحنا في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وهو أمر مهم للغاية موضحا انه مسئول تمامًا عن كافة القرارات الفنية داخل الفريق.

المصرى النادى المصري بورسعيد المدير الفني للنادى المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

ترشيحاتنا

السوشيال

أمين الفتوى يحذر من تحول الأخلاق لسوق نخاسة على السوشيال

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع بالأزهر

في رحاب الجامع الأزهر.. الأمانة والمسئولية محور ندوة الأسبوع الدعوي التاسع

وزير الأوقاف الأردني

الأزهري يهنئ نظيره الأردني بتجديد الثقة الملكية بتوليه حقيبة الأوقاف

بالصور

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

طريقة عمل الجلاش بالسجق

طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق

أنا وسط ولادى وبخير.. أول رد من أم خالد بعد شائعات القبض عليها

أم خالد ضحى
أم خالد ضحى
أم خالد ضحى

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد