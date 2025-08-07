قبل انطلاق الدورى .. أبرز تصريحات المدير الفني للنادى المصري

كشف الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري خلال لقاء ودى بينه و بين عدد من الإعلاميين كان بينهم صدى البلد قبل انطلاق دورى نايل ٢٠٢٥ عن العديد من الأمور المتعلقة بالفريق الأول للنادى المصري عقب انتهاء معسكره بتونس وعودته للتدريب على أرض بورسعيد.

وقال مدير فني المصري لدي حالة من الرضا عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد لافتا أن معسكر تونس ناجح تمامًا وانه حرص على مواجهة فرق قوية خلاله.

وشدد الكوكي على معرفته تمامًا مدى قوة الدوري المصري ولدي معرفة كبيرة بمستويات كافة الفرق.

واوضح المدير الفنى للنادى المصري انه لا يميل لفكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين دون الحاجة الفعلية إليهم لافتا ان سوق الانتقالات أصبح شحيحًا للغاية والمعروض من اللاعبين قد لا يفوق مستوى لاعبي الفريق الحاليين.

قبل انطلاق دورى نايل ٢٠٢٥ تعرف على أهم تصريحات المدير الفني للنادى المصري

وقال الكوكي نراجع بجدية مستويات وأرقام كافة اللاعبين المعروضين على المصري قبل التعاقد معهم.

وأكد الكوكي أن تدريب المصري ذو الشعبية الكبيرة هو تحدي جديد بالنسبة له موضح انه يطمح ويطمع في تحقيق البطولات مع المصري.

وقال نبيل الكوكي راعينا تمامًا الأحمال التدريبية والبدنية خلال فترة الإعداد.

وأضاف أن مستوى الناشئين المتواجدين بالفريق مبشر للغاية والفرصة متاحة أمام الجميع مشدد على ان العطاء في الملعب هو الفيصل ، ولا توجد أماكن محجوزة للاعبين بعينهم.

وأكد الكوكي أنه يدرك تمامًا مدى قوة جماهير المصري والكل في الفريق يسعى لاسعادهم لافتا الي ان طموح الإدارة وجماهيرية الفريق كان أكبر دافع لدي لقبول المهمة.

وتحدث الكوكي على انه يسعى لتوظيف إمكانيات جميع اللاعبين لخدمة الفريق.

وأضاف الكوكي ان الفريق لن يتأثر برحيل جاد وانه لديه ثقة في مستوى جميع الحراس.

واكد الكوكي انه مستمر في التدريب والإقامة بمحافظة بورسعيد، وانه سعيد بالمؤازرة الجماهيرية.

واختتم المدير الفني للنادى المصري حديثه قائلا نجحنا في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وهو أمر مهم للغاية موضحا انه مسئول تمامًا عن كافة القرارات الفنية داخل الفريق.