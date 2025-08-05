استمرار توافد أهالى بورسعيد على لجان انتخابات الشيوخ

واصل أهالي محافظة بورسعي التواجد على لجان الإقتراع بمحافظة بورسعيد منذ ان فتحت أبوابها صباح اليوم الثلاثاء، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تواجد مكثف من القضاة والمشرفين داخل اللجان، ووسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتشهدجميع مقرات اللجان فى بورسعيد منذ الساعات الأولى من فتح اللجان توافد عدد من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص الشباب على التواجد مبكرًا لممارسة حقهم الدستوري، كما شهدت المقار الانتخابية توافد كبار السن وذوي الهمم، وسط تسهيلات وفرتها الجهات المعنية لتيسير وصولهم إلى مقار التصويت.

وتتابع الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام محافظة بورسعيد، برئاسة محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لضمان سرعة التعامل مع أية ملاحظات ميدانية.

وتشهد العملية الانتخابية في محافظة بورسعيد انتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لتأمين المقار وضمان انضباط سير العملية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، و تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة القطاعات الحيوية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الإقتراع تضم عشرات سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية بمشاركة مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يتم بعد ذلك غلق الصناديق وبدء أعمال الفرز.