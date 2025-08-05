تحيا مصر.. مسيرة حاشدة لحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات في بورسعيد | شاهد

نُظمت مسيرة حاشدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ تحت شعار "تحيا مصر".

وجابت المسيرة عدد من شوارع حي المناخ،فى بورسعيد مُرددين هتافات: "تحيا مصر.. أنزل شارك"، في ظل تفاعل كبير من المواطنين مع المشاركين بالمسيرة.

وشهدت محافظة بورسعيد باليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ إقبالًا كبيرًا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم ووقوفهم في طوابير أمام اللجان منذ الصباح الباكر.

تحيا مصر.. مسيرة حاشدة لحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات في بورسعيد

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 544 ألف و15 ناخب، موزعين على 50 لجنة فرعية، حيث يختار الناخبون بين اثنين من المرشحين على المقعد الفردي الوحيد في بورسعيد، بينما يصوتوا على القائمة الوطنية، في الوقت الذي كثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، من تواجدها لتأمين العملية الانتخابية،