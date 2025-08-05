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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة مركزية من وزارة الشباب تؤكد انتهاء أغلب الأعمال الإنشائية باستاد بورسعيد

مركزية من وزارة الشباب
مركزية من وزارة الشباب
حسن العمدة

في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، أجرت اللجنة المركزية لمتابعة المشروعات الإنشائية زيارة تفقدية لاستاد بورسعيد الرياضي؛ لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع، بحضور ممثلي الوزارة، واستشاري الكلية الفنية العسكرية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل – الجهة المنفذة للمشروع – وعدد من قيادات محافظة بورسعيد.

وخلال الاجتماع مع اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، تم استعراض مستجدات العمل، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.
وشملت الجولة تفقد كافة مكونات المشروع، والتي تم الانتهاء من أغلب الأعمال الإنشائية بها، بما في ذلك الهيكل الخرساني، والأرضيات، والأعمال الكهربائية، والتشطيبات الداخلية والخارجية للفندق والمقصورة الرئيسية، إلى جانب تركيب أعمدة وكشافات الإنارة، وتجهيز شاشات العرض، واستكمال أعمال تركيب المظلة المعدنية ومدرجات الجمهور.
كما تم الانتهاء من توريد النجيل وتجهيز أرضية الملعب، بالإضافة إلى توريد التجهيزات الكهربائية والميكانيكية، والمقاعد، والتجهيزات الصحية، وجارٍ العمل على إنهاء اللمسات الأخيرة في عدد من المكونات.
هذا، ويتم التنسيق بشكل دوري مع نادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، حرصاً على الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة.

الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استاد بورسعيد الكلية الفنية العسكرية

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