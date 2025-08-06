رئيس القابضة للمياه يتفقد مواقع ومحطات الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضمان استدامة وكفاءة الخدمات المقدمة، أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل ومحطات الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، إلى جانب عدد من القيادات والكوادر الفنية والتنفيذية.

بدأت الجولة بتفقد محطة معالجة بورفؤاد، بطاقة تصميمية تبلغ 37 ألف م³/يوم لخدمة مدينة بورفؤاد بالكامل، حيث شدد رئيس القابضة على الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية لجميع مكونات المحطة.

كما شملت الجولة محطة رفع صرف صحي كابسي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بطاقة تصميمية 20 ألف م³/يوم، ومحطة رفع صرف صحي سينمار، بطاقة تصميمية مماثلة لخدمة المنطقة الصناعية الأولى، ومصنع سنمار، و118 مصنعًا، بالإضافة إلى جزء من منطقة قبلي C9.

وأكد رئيس القابضة خلال جولته على أهمية الالتزام بمعايير التشغيل والسلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة خدمات الصرف الصحي خاصة خلال موسم الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

وفي سياق متصل، وتماشيًا مع خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالخدمات في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، التي تشهد دخول كيانات صناعية كبرى ومشروعات استراتيجية، تفقد رئيس القابضة ومرافقوه منطقة 356 فدان لمعاينة مرافق الصرف الصحي بها، نظرًا لأهميتها الصناعية والاقتصادية للمحافظة.