مؤشرات | «مستقبل وطن» يكتسح في بورسعيد .. وزايد وغنام إعادة بالإسماعيلية

كشفت نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في عدد من المحافظات مؤشرات شبه نهائية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط تقدم واضح لحزب مستقبل وطن في بعض الدوائر، وتوجه الإعادة في أخرى.

بورسعيد: اكتساح لـ «مستقبل وطن»

أظهرت نتائج الحصر العددي بمحافظة بورسعيد مشاركة واسعة، حيث أدلى 82,164 ناخبًا بأصواتهم من إجمالي 54,415 ناخبًا مقيدًا.

نظام القائمة

الأصوات الصحيحة: 80,387 صوتًا

القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على: 69,161 صوتًا

الأصوات التي لم تصوت للقائمة: 1,217 صوتًا

الأصوات الباطلة: 1,768 صوتًا



النظام الفردي

الأصوات الصحيحة: 74,912 صوتًا

الأصوات الباطلة: 7,234 صوتًا

وفي النظام الفردي، تقدم أحمد جوهر، مرشح حزب مستقبل وطن، بفارق كبير بعد حصوله على 67,420 صوتًا، يليه محمد صفا بـ7,492 صوتًا، مما يشير إلى حسم المقعد لصالح جوهر.

الإسماعيلية: جولة إعادة بين زايد وغنام

أما في محافظة الإسماعيلية، فقد شارك في الانتخابات 169,872 ناخبًا من أصل 999,248 ناخبًا مقيدًا.

نظام القائمة

الأصوات الصحيحة: 164,520 صوتًا

القائمة الوطنية: 163,482 صوتًا

الأصوات الرافضة للقائمة: 570 صوتًا

الأصوات الباطلة: 5,820 صوتًا



النظام الفردي

الأصوات الصحيحة: 161,525 صوتًا

الأصوات الباطلة: 8,320 صوتًا



وتشير النتائج إلى جولة إعادة مرتقبة بين:

مجدي زايد (حماة الوطن): 66,780 صوتًا

محمد غنام (مستقل): 34,121 صوتًا



فيما توزعت باقي الأصوات بين عدد من المرشحين، أبرزهم:

علي شعيب: 18,601 صوتًا

أحمد العايدي: 10,258 صوتًا

طاهر سليم: 8,631 صوتًا

رمضان إمام: 7,921 صوتًا

ومن المقرّر إعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعة وتدقيق محاضر الفرز من جميع اللجان الفرعية.