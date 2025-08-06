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رئيس اللجنة العامة بالجيزة: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ظهر اليوم | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اللجنة العامة بالجيزة: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ظهر اليوم | صور

المستشار كاظم عبد الوارث رئيس اللجنة العامة بالجيزة
المستشار كاظم عبد الوارث رئيس اللجنة العامة بالجيزة
أحمد زهران

أكد المستشار كاظم عبد الوارث رئيس اللجنة العامة بالجيزة، ومقرها بنادي 6 أكتوبر، أن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سيكون ظهر اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس اللجنة العامة بالجيزة، أن السبب في تأخر إعلان نتيجة الجيزة هو تأخر وصول لجان مركز الواحات البحرية لبُعد المسافة.

ويبلغ عدد المواطنين اللذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الجيزة 6 ملايين و 566 ألفًا و936 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى.

وتُجرى عملية الاقتراع داخل 492 لجنة فرعية، موزعة على 388 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، وتوفر الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الجيزة، الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وشدّد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على توفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات والالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مناشداً جميع مواطني الجيزة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأكد محافظ الجيزة، على تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين علي كل مكونات العملية الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم .

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