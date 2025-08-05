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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع سير العملية الانتخابية بأحياء الدقي والجنوب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة انتظام سير العملية الانتخابية ميدانيًا بعدد من اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، وذلك قبل ساعات من غلق اللجان.

وخلال جولته، أكد المحافظ استمرار التواجد الميداني لمسؤولي المحافظة حتى انتهاء عمل اللجان مساء اليوم مشيرًا إلى متابعته الشخصية لسير العملية الانتخابية من داخل اللجان ومع المواطنين فضلًا عن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وشملت جولة المحافظ لجان مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي ومحمد كريم الابتدائية بحي جنوب الجيزة.

وأشاد محافظ الجيزة بحرص المواطنين على المشاركة مجددًا دعوته لهم بسرعة النزول واستثمار حقهم الدستوري خلال الساعات المتبقية لاختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير في أجواء آمنة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية مشيدًا بالدور الوطني للناخبين وإسهامهم في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على بناء مستقبل أفضل.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ومحمد رزق رئيس حي الدقي، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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