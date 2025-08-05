انتهاء فرز الأصوات بلجنتي مدرستي الميناء ورجاك بالغردقة

أنهى المستشار عماد خطاب، رئيس اللجنة الفرعية رقم 37 بمدرسة الميناء الثانوية المشتركة بمدينة الغردقة، إجراءات فرز الأصوات في ختام اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ذات السياق، أنهى المستشار إسلام شعبان، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة رجاك بالغردقة، أعمال الفرز داخل اللجنة، حيث تم الانتهاء من حصر الأصوات وتوثيق النتائج بمحاضر رسمية.

وقام كل من المستشارَين بتسليم نتائج الفرز إلى اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحر الأحمر، تمهيدًا لتجميع النتائج النهائية ومراجعتها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية خلال الساعات القادمة.

وتجري عمليات تسليم نتائج الفرز وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم محكم، حيث أكد رؤساء اللجان التزامهم الكامل بالمعايير القانونية والنزاهة خلال سير العملية الانتخابية، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وصيانة حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.

وتأتي هذه الخطوة في ختام يومين من التصويت شهدتهما محافظة البحر الأحمر، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، ومتابعة دقيقة من الجهات الرقابية والمجتمع المدني.