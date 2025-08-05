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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس لجنة يجسد الإنسانية في يوم انتخابي حافل بالغردقة.. ساعد مسنًا قعيدًا على الإدلاء بصوته

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في مشهد إنساني لافت وسط أجواء العملية الانتخابية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، جسّد أحد رجال القضاء صورة من أرقى صور المسؤولية المجتمعية، حين بادر المستشار إسلام شعبان، رئيس النيابة وأحد القضاة المشرفين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمساعدة مواطن مسن من كبار السن غير القادرين على الحركة في الإدلاء بصوته داخل لجنة مدرسة رجاك بمدينة الغردقة.

الواقعة المؤثرة وثّقتها عدسات الكاميرا خلال اليوم الثاني من التصويت، حيث ظهر المستشار شعبان وهو يتوجه بنفسه إلى المواطن القعيد، ويساعده في استكمال إجراءاته الانتخابية من مقعده، حرصًا على تمكينه من ممارسة حقه الدستوري دون مشقة أو عناء، في لفتة حظيت بتقدير الحاضرين، وأعادت التأكيد على أن العدالة ليست فقط تطبيقًا للقانون، بل تجسيدًا للرحمة والاحترام الإنساني.

تأتي هذه الواقعة ضمن مشاهد متعددة شهدتها لجان الاقتراع بمدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة، حيث تواصلت فعاليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ وسط إقبال ملحوظ من الناخبين، خاصة من فئة الشباب والنساء، الذين تقدموا الصفوف للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

وكان المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالبحر الأحمر قد أكد انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان، وسط تنسيق أمني وصحي محكم يضمن سلامة المواطنين وسهولة عملية التصويت، التي تجرى على مدار يومي 4 و5 أغسطس من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وفي مظهر داعم لهذا الجهد، واصل فرع هيئة الإسعاف بالبحر الأحمر تقديم خدماته على مدار الساعة من خلال أكثر من 30 سيارة مجهزة، لمساعدة غير القادرين على الوصول إلى لجانهم، وهو ما انعكس في قصة إنسانية أخرى شهدتها رأس غارب، حيث تم نقل مواطن من ذوي الهمم إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته.

الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن الجدول الزمني الكامل للانتخابات، متضمنًا مراحل الترشح والتصويت والطعون، في إطار استحقاق دستوري يُعد إحدى المحطات البارزة في المسار الديمقراطي المصري.

ويبقى مشهد القاضي الإنسان، المستشار إسلام شعبان، علامة مضيئة في يوم انتخابي عنوانه المشاركة، واحترام الحق الأصيل لكل مواطن في أن يكون جزءًا من صناعة القرار، مهما كانت ظروفه.

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