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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسيرة بالغردقة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت منطقة الدهار بمدينة الغردقة، صباح اليوم، مسيرة شارك فيها المئات من المواطنين، دعماً للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتأكيدًا على أهمية الدور الشعبي في إنجاح الاستحقاق الديمقراطي.

وانطلقت المسيرة من شارع التربية والتعليم، أحد أهم الشوارع الحيوية بالمدينة، وصولًا إلى مدرسة محمد الطيب، أكبر اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة. 

وشارك في المسيرة الدكتور عبد الله حسن، مرشح القائمة الوطنية عن دائرة البحر الأحمر، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات الوطنية.

فتح اللجان وسط إقبال من الناخبين

في السياق ذاته، فتحت لجان التصويت أبوابها منذ التاسعة صباحًا في اليوم الثاني من الانتخابات، وسط توافد ملحوظ من المواطنين الذين اصطفوا أمام اللجان منذ ساعات مبكرة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية لتيسير عملية التصويت وضمان سيرها بسلاسة.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد استكملت استعداداتها النهائية لانطلاق الانتخابات، وشملت تلك الاستعدادات تعقيم وتنظيف المقرات الانتخابية، وتجهيز المظلات الخارجية وأماكن انتظار المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي شدد على توفير جميع سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

توزيع الناخبين والمرشحين بدائرة البحر الأحمر

يبلغ إجمالي من لهم حق التصويت في محافظة البحر الأحمر 333,441 ناخبًا، موزعين على 68 لجنة انتخابية تغطي نطاق المحافظة من رأس غارب شمالًا حتى حلايب جنوبًا. وتستحوذ مدينة الغردقة وحدها على النصيب الأكبر بـ194,534 ناخبًا موزعين على 34 لجنة انتخابية.

وتأتي مدينة سفاجا في المرتبة الثانية بـ10 لجان تضم 45,261 ناخبًا، تليها القصير بـ8 لجان تخدم 35,576 ناخبًا، ثم رأس غارب بـ5 لجان تشمل 33,610 ناخبًا. بينما تضم مرسى علم 6 لجان بها 8,485 ناخبًا، وتضم الشلاتين 3 لجان لـ10,889 ناخبًا، وأخيرًا حلايب بلجنتين لـ5,086 ناخبًا.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في دائرة البحر الأحمر خمسة مرشحين، هم:

جمال السليك (حزب حماة الوطن – رقم 1)

أحمد فؤاد القاضي (حزب العدل – رقم 2)

عبدالرحمن أحمد عبد المبدئ (حزب المحافظين – رقم 3)

حسام عبدالعظيم (حزب المصريين – رقم 4)

محمد عطا الزمر (مستقل – رقم 5)

وتتواصل أعمال المتابعة الميدانية والرقابة من مختلف الجهات المعنية، لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والانضباط.

انتخابات مجلس الشيوخ البحر الاحمر الغردقة شارع التربية والتعليم دائرة البحر الأحمر

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