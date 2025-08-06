من غرفة العمليات|محافظ الدقهلية يتابع لحظة بلحظة أعمال فرز الأصوات بختام انتخابات الشيوخ

ترأّس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة غلق اللجان الانتخابية في اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ، وبداية أعمال فرز الأصوات بجميع اللجان بنطاق المحافظة.

وأعلن "المحافظ" خلال متابعته الميدانية من داخل غرفة العمليات: "تم غلق جميع اللجان الانتخابية، وبدأت أعمال الفرز في هدوء تام وبدون أي معوقات".

وأكد "مرزوق" أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل حتى اللحظة الأخيرة من العملية الانتخابية، مشددًا على استمرار تمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان لحين انتهاء الفرز ومغادرة السادة القضاة وأعضاء اللجان، ورفع درجة الاستعداد لدى فرق الطوارئ بشركات الكهرباء والمياه، ومتابعة انتظام الخدمات بكل لجنة، مع تجهيز فرق الصيانة للتدخل الفوري حال حدوث أي عطل مفاجئ.

وكلّف "المحافظ" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني حتى الانتهاء التام من أعمال الفرز، ومتابعة المقرات الانتخابية لحظة بلحظة، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات أو معوقات قد تؤثر على سير الفرز.

وأشار "مرزوق" إلى أن العملية الانتخابية في محافظة الدقهلية مرت دون معوقات تُذكر، وذلك نتيجة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية.