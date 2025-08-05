مطرانية بورسعيد: المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ واجب وطني

قال القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم مطرانيه الأقباط الارثوذكس ببورسعيد " المصريون يثبتون للعالم دوما أنهم على قلب رجل واحد خلف وطنهم الغالي مصر ، وقد تجلى ذلك في الاستحقاق الانتخابي بانتخابات مجلس الشيوخ و الذي شهد إقبال المواطنين على المشاركة فيه".



وتابع" بالفعل لقد قمت بالادلاء بصوتي الانتخابي بانتخابات مجلس الشيوخ بلجنه مدرسة أم المؤمنين ببورسعيد ، لان مشاركتنا الإيجابية والنزول في الانتخابات هو واجب وطني علينا جميعا ".

وتابع: ' مشاركتنا ونزولنا في الانتخابات يأتي بكل محبه وانتماء للوطن الغالي ، لان الدولة والدستور يكفلوا لنا حقنا في إختيار المرشحين ومن يمثلوا المحافظة في مجلس الشيوخ".

وتابع موجها حديثه لكل المصريين عامة وأهالي بورسعيد بوجه خاص" انزل وشارك في انتخابات مجلس الشيوخ ، ومارس حقك الدستوري لانه واجب وطني تجاه مصرنا العظيمة ، ليكون لنا دور إيجابي في تحديد مستقبل الوطن وذلك في ظل القيادة السياسية العظيمة التي جعلت العالم يقف احتراما وتقديرا لمصرنا في جميع المحافل وعلى جميع الأصعدة.