مشهد وطني مهيب.. مدارس مطرانية الأقباط ببورسعيد تصطف أمام لجان انتخابات الشيوخ

شاركت مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وأعداد غفيرة من شعب كنائس بورسعيد المختلفة في الإدلاء بصوتهم الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمقرات اللجان الانتخابية المختلفة.

وخصصت مطرانيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها أتوبيسات خاصة لنقل الموظفين والعاملين في مدارس المطرانية وهما مدرستي سان چورچ المتكاملة للغات ، واليونانية الحديثة لمقرات لجانهم الانتخابية للتيسير على المواطنين الانتقال للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

"رافعين أعلام مصر ولافتات وطنية"..مدارس مطرانية بورسعيد وشعب الكنائس يدلون بأصواتهم الانتخابية

وشارك إدارة المدرسة اليونانية الحديثة برئاسة موريس فريد مدير المدرسة ونشأت ايوب مدير المرحلة الإعدادية ، كما شاركت إدارة مدرسه سان جورج برئاسة نيفين رضانة مديره المدرسة وسمير جرجس مدير المرحلة الإعدادية والثانوية مع المعلمين والموظفين خلال الإدلاء بأصواتهم .

ورفع الجميع اعلام مصر عاليا ،كما رفعوا بنارات كبيره الحجم مكتوب عليها عبارات للتشجيع على المشاركه الايجابيه في الانتخابات ومنها " انزل وشارك" ، " صوتك واجب وطني"

كما ردد وفد مدارس المطرانيه والذى شهد اقبال منقطع النظير الهتافات والعبارات الوطنية في مشهد حماسي ألهب المشاعر الوطنية أمام مقرات اللجان الانتخابية وبالأخص مدرسة أم المؤمنين

وكان قد ادلى الانبا تدرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ قليل بمقر لجنه مدرسه ام المؤمنين.